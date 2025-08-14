Junge Designerinnen: Lady Lola Bute und Jazzy de Lisser: Wer sind die neuen It-Girls?

Lady Lola Bute und Jazzy de Lisser sind die Gesichter einer neuen It-Girl-Generation. Ihre Leidenschaft für Mode gab ihnen ihre Mutter bereits mit. So fanden die Schwestern ihren Weg in die britische Society und die Fashion-Welt.
Lady Lola Bute (26) und ihre Halbschwester Jazzy de Lisser (34) sind die bestangezogenen Britinnen - so urteilte das Magazin "Tatler". Schon vor einem Jahr bezeichnete das Magazin Bute als "eines der angesagtesten It-Girls des Landes". Zusammen mit de Lisser baute sie dann die Modemarke Debute auf. Doch wer genau sind die Schwestern und was steckt hinter ihrem Status als Fashion-Ikonen?