Junge Choreografen 2025: Das bietet der neue Noverre-Abend

1 Mit „2m2 of skin“ beteiligte sich der Stuttgarter Tänzer Martino Semenzato 2023 als Choreograf am Noverre-Abend. Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Mit insgesamt acht Uraufführungen stellt sich die neue Noverre-Generation im Schauspielhaus vor. Wir wissen, wer die „Jungen Choreografen“ 2025 sind.











Link kopiert



Wie sehen junge Choreografinnen und Choreografen die Welt, wie setzen sie Tanz heute in Szene? Das interessiert das Stuttgarter Ballettpublikum nach wie vor. Und so ist auch in diesem Jahr der Noverre-Abend einer der begehrten Programmpunkte im Spielplan. Sowohl die Premiere am 25. Januar als auch die beiden Vorstellungen am Sonntag sind seit langem ausverkauft; kleines Trostpflaster für die leer Ausgegangenen ist der Live-Stream, den die Kompanie auch bei der aktuellen Ausgabe der „Jungen Choreografen“ dank der Unterstützung ihres Noverre-Partners EnBW anbietet. Abrufbar bleibt die Aufzeichnung auf Internetseite und Youtube-Kanal des Stuttgarter Balletts bis zum 2. Februar.