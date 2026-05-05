„Junge Arbeiter“ aus Böblingen: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter zog bei der Blockparty am 1. Mai Massen an Menschen an. Wir haben Anfang des Jahres mit ihnen über ihr Debüt-Mixtape gesprochen. Wer sind die drei?
Auf Blockpartys wollen sie erreichen, dass sich jeder willkommen fühlt, haben uns die Jungen Arbeiter vor wenigen Monaten erzählt – ohne zu wissen, was sie am ersten Mai erwarten wird. Beim 1. Stock Closing zog das Trio mehr als 1000 Menschen an. Wir haben die drei Anfang des Jahres zum Gespräch getroffen: Was sie vorhaben, welche Bedeutung die Rap-Kultur für sie hat und wie sie der Begriff Heimat prägte.