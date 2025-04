Junge Ärzte sollen lernen können: Michael Hartl will seinen Körper der Wissenschaft spenden

1 Marianne und Michael Hart haben genaue Pläne für die Zeit nach ihrem Tod. Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Viele Menschen machen sich lange vor dem eigenen Tod Gedanken, was mit ihren Körpern geschehen solle. So auch Marianne und Michael Hartl. Er möchte seine sterblichen Überreste der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Seine Frau wünscht sich, dass ihre Asche in den Alpen verstreut wird.











Link kopiert



Für viele Menschen wäre dies eine Horrorvorstellung, nicht so für Volksmusik-Star Michael Hartl (76). Der Österreicher gab in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt, dass er nach seinem Tod seinen Körper der Wissenschaft spenden möchte. "Ich werde ihn jungen Ärzten im Studium zur Verfügung stellen, damit sie genauer lernen können", so der Star des Duos Marianne und Michael. Er halte es für den medizinischen Fortschritt essenziell, dass Studierende an echten Körpern forschen könnten.