Jungdarsteller Lox Pratt packt aus: Harry Potter-Serie bietet Einblicke in Draco Malfoys Privatleben

In den Büchern von J.K. Rowling kam das Privatleben der Nebenfiguren zu kurz. Dies ändert sich in der "Harry Potter"-Serie von HBO Max. So verriet mit Lox Pratt der Darsteller des Draco Malfoy, dass man Harrys Schulrivalen bis nachhause verfolgen kann.
Die kommende "Harry Potter"-Serie von HBO soll sich eng an die Bücher von J.K. Rowling (60) halten, hieß es bisher. Doch offenbar geht sie auch über die Vorlage hinaus. Das deutet zumindest Lox Pratt (14) gerade an. Der Teenager spielt in der Serie Harry Potters Schulrivalen Draco Malfoy. Anders als in den Romanen sehe man darin Draco nicht nur in Hogwarts, sondern auch zuhause. Dies verriet Pratt dem "1883 Magazine".