Jungbauernkalender 2019 Wie zeitgemäß sind solche Bilder noch?

Von the 25. Oktober 2018 - 11:55 Uhr

Barbara und Julia sind zwei der zwölf Jungbauern-Kalendergirls. Foto: dpa

In Zeiten der #metoo-Debatte wird vieles auf den Prüfstand gestellt. Wir haben mit dem Geschäftsführer der bayerischen Jungbauernschaft über den neuen Jungbauernkalender gesprochen.

Stuttgart - Man kennt es seit Jahren: Jungbäuerinnen und -bauern, die knapp bekleidet auf dem Traktor oder vor dem Kuhstall posieren. Anfang Oktober stellte der bayerische Jungbauernverband seinen Kalender für das Jahr 2019 vor.

Diese Kalenderbilder – dafür gedacht, die Landwirtschaft in den Fokus zu rücken und den Beruf für junge Leute attraktiv zu machen – sind längst kein Aufreger mehr. Aber sind sie in der Ära von #metoo noch zeitgemäß? Darüber haben wir mit Andreas Ganal, dem Landesgeschäftsführer der Bayerischen Jungbauernschaft, gesprochen.

Herr Ganal, das Thema des Jungbauernkalenders 2019 lautet „Superhelden“ – welche Superkräfte brauchen junge Menschen, um heutzutage in der Landwirtschaft zu bestehen?

Der Arbeitstag einer Landwirtin oder eines Landwirts ist deutlich länger als acht Stunden und stellt sie vor viele Herausforderungen: Sie müssen wahre Multitalente sein. Dabei ist nicht nur Fachkompetenz in der Tierhaltung und dem Pflanzenbau gefragt. Die geforderten Fähigkeiten reichen viel weiter. Sie müssen sich in den Berufsfeldern eines Betriebswirtschaftlers, Steuerberaters, Finanzbuchhalters, Landmaschinenmechanikers und Elektrikers auskennen. Neben all diesem fachlichen Knowhow ist der Landwirt Unternehmer, Geschäftsführer, Controller, die ausführende Kraft und nicht zu vergessen das Familienoberhaupt.

Welche Herausforderungen müssen Jungbauern meistern?

Das berufliche Umfeld der Landwirtschaft ist sehr komplex. Es ist oft kein langfristiges Planen möglich, da wir in Gottes freier Werkstatt arbeiten und dadurch vom Wetter abhängig sind. Die Betriebsleiter müssen sehr flexibel sein, um den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Vor allem gilt es, trotz des im Markt vorherrschenden Preisdrucks qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren. Der Verbraucherdialog hat ebenfalls durch die Entfernung zwischen Landwirt und Verbraucher und im Kontext der Sozialen Medien stark an Bedeutung gewonnen.

Wir leben in Zeiten der #metoo-Debatte – gibt es in Ihrem Verband Überlegungen, etwas an Ihren Kalendern zu ändern oder eine andere Richtung einzuschlagen?

Der Kalender wird jedes Jahr neu aufgelegt. Zum Girls-Kalender gibt es auch eine Men-Edition. Bei den Shootings können die Damen frei entscheiden, wo ihre Grenzen sind. Der Kalender soll niemanden diskriminieren, das versteht sich von selbst. Wir wollen mit dem Kalender und den abgelichteten Junglandwirtinnen eine junge, moderne und aufgeschlossene Branche präsentieren.