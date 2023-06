1 Alt werden ist nichts für Feiglinge. Foto: imago images/Addictive Stock/Marcos Osorio via www.imago-images.de

Ein serbischer Bauunternehmer will sein Geburtsdatum verändern. Er ist der Meinung seine Geburtsurkunde spiegle nicht seine körperliche und geistige Fitness.









Belgrad - Über ein langweiliges Leben kann sich der serbische Unternehmer Bogoljub Karic eigentlich nicht beklagen. Der im Kosovo geborene, aus einfachen Verhältnissen stammende Baulöwe machte in den 90er Jahren mit einer eigenen Bank, einem TV-Sender und einer Hochschule Furore. Nach der Jahrtausendwende lieferte der steinreiche Tycoon 2004 nicht nur als Präsidentschaftskandidat Schlagzeilen. Er gründete eine Partei und wurde wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten von Interpol gesucht. Fast elf Jahre lebte der erst 2016 nach Serbien heimgekehrte Karic in Moskau. Doch seine Vita will der mittlerweile 68-jährige Mogul nun kräftig kürzen. Sein Geburtsjahr 1954 will er bei der Stadtverwaltung in Kragujevac auf 1974 umändern lassen.