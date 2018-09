Jung und depressiv „Ich hab’ nur noch gegoogelt, wie man sich umbringt“

Von Siri Warrlich und Hannes Opel 21. September 2018 - 12:12 Uhr

Lukas ist 22 und hat Depressionen. Das hat er lange nicht erkannt. Im Frühling wollte er sich das Leben nehmen. Wie hat Lukas seine Krankheit besiegt? Die Geschichte eines Kampfes.

Stuttgart - Wer Lukas, 22, das erste Mal trifft, würde nicht vermuten, dass es der Psyche dieses jungen Mannes nicht gut geht. Lukas ist voller Energie und spaziert barfuß mit uns, zwei Video-Reportern dieser Zeitung, durch den Park. Er spricht so schnell und viel, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, hinterzukommen. Lukas hat große Pläne für die Zukunft: Reisen, Studieren – und vor allem die Welt zu verändern. Erst einmal kleinere Brötchen backen? Das scheint nicht Lukas’ Ding zu sein.

Aber noch vor wenigen Monaten sah es in seinem Inneren völlig anders aus. Lukas hat Depressionen. In einer schweren Krise hatte der junge Mann im Frühjahr keinen Ausweg mehr gesehen. Er wollte sich umbringen. Im Kampf gegen die Krankheit war Lukas’ Familie für ihn immer eine wichtige Stütze.

Warum ist die Wartezeit auf einen Therapieplatz so lang?

Der 22-Jährige ist einer von mehreren Millionen Betroffenen in Deutschland. Laut der deutschen Depressionshilfe erkrankt im Laufe eines Lebens etwa jede vierte Frau und etwa jeder achte Mann an einer Depression. Das Thema ist allgegenwärtig – und wird dennoch oft gemieden. Aus Scham oder aus Angst, wie Familie, Freunde, der Arbeitgeber reagieren könnten.

Und es gibt immer noch viele Fragen: Warum sind die Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz in Deutschland nach wie vor viel zu lang? Wie sollten Angehörige sich verhalten? Wie fühlt sich eine Depression an? Und vor allem: Wie hat Lukas es geschafft, die Krankheit zu besiegen? Wir beantworten sie. In der Videoserie „Frag Siri“ erzählt Lukas seine Geschichte. Mehr Videos aus der Serie finden Sie auch auf unserem Youtube-Kanal.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/