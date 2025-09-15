Julius Marx aus Freudental: Von dem Juden, der Bosch Konkurrenz machte und Hitler eine Autobrille schenkte

Die Lebensgeschichte des Juden Julius Marx klingt wie aus einem Roman. In den Theaterspaziergängen des Pädagogisch-Kulturellen Centrums in Freudental wird er wieder lebendig.
Als Soldat kämpft er für Deutschland im Ersten Weltkrieg und wird mit den höchsten Orden ausgezeichnet, die ein jüdischer Soldat zu jener Zeit bekommen kann. Später wird er ein erfolgreicher Geschäftsmann und gilt in der Branche für Autoteile als einer der größten Konkurrenten von Robert Bosch. 1935 muss er vor den Nazis in die Schweiz fliehen, von wo aus er aktiv im Widerstand arbeitet.