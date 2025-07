Juliette Villemins letztes Stück: „The Community“ kehrt für drei Vorstellungen zurück

Um das, was eine Gemeinschaft ausmacht, geht es in „The Community“. Das nach einer letzten Idee von Juliette Villemin realisierte Tanzstück kehrt zurück auf die Bühne.

Wie lässt sich in einer hochindividualisierten Gesellschaft noch Gemeinschaft erfahren? Der Tanz kommt da als verbindendes Element ins Spiel, als Menschenkit sozusagen. Das ist die Idee, die hinter dem Tanzstück „The Community“ steckt. Das Konzept stammt noch von der im Januar 2023 plötzlich verstorbenen Choreografin Juliette Villemin, umgesetzt und nach eigenen künstlerischen Vorstellungen weitergedacht hat es die Kölner Choreografin Carla Jordão.

Nach der Premiere im vergangenen Dezember kehrt das Stück nun für drei Vorstellungen vom 4. bis zum 6. Juli in den Projektraum des Kunstvereins Wagenhalle zurück. Vier Performerinnen und Performer sowie ein Musiker präsentieren Tanz als ein Angebot der Kommunikation, von dem sich auch das Publikum angesprochen fühlen soll. Mitmachen oder im Abseits bleiben? In „The Community“ hat jede und jeder die Wahl. „Be part of us“, lautet das Angebot von Villemins Ensemble. Die Performance ist auch Trauerarbeit und erzählt zugleich von der Sehnsucht, dazugehören und die Spielregeln einer Gemeinschaft durchdringen zu wollen.

Info

Termin

„The Community“ ist am Freitag, 4. Juli, und am Samstag, 5. Juli, jeweils um 20 Uhr zu sehen, am Sonntag, 6. Juli, bereits um 18 Uhr.

Tickets

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis; um Reservierung wird gebeten – per Mail an: tickets@juliettevillemin.de