Juliette Binoche : Sie überrascht Wagner Moura mit verspätetem Preis

1 Juliette Binoche überreichte Wagner Moura verspätet den Darstellerpreis. Foto: THIERRY LE FOUILLE/SIPA

Bei den Filmfestspielen in Cannes konnte Wagner Moura den Preis für seine Rolle in "The Secret Agent" nicht abholen. Jury-Präsidentin Juliette Binoche überraschte ihn nun mit der Trophäe. So reagierte der "Narcos"-Star.











Link kopiert



Überraschung für Wagner Moura (49). Bei dem Cinéma Paradiso Louvre Festival in Paris betrat am Wochenende plötzlich Juliette Binoche (61) die Bühne. Die französische Schauspielerin überreichte ihrem brasilianischen Kollegen den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes. Binoche war die Präsidentin der Jury. Aber fanden die nicht schon im Mai dieses Jahres statt? Ja, doch Wagner Moura konnte seinen Preis für seine Hauptrolle in "The Secret Agent" damals nicht abholen. Der "Narcos"-Star musste weg, zu den Dreharbeiten seines nächsten Films "11817".