Julien Ferrat zufrieden mit „Swinger-Reise“, Porno-Kino und Gang-Bang-Vortrag

Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat hat mit seiner geplanten „Swinger-Bildungsreise“ bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Jetzt berichtet er aus Südfrankreich über das Programm vor Ort.
Mit seiner Swinger-Bildungsreise hat es der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat bundesweit in die Nachrichten geschafft. Angeeckt ist er damit freilich auch, vom FKK-Verband wurde er gerügt. Trotzdem machte sich Ferrat mit rund 30 Gleichgesinnten vor Kurzem ins südfranzösische Cap D’Adge auf, um sich in der erotischen Praktik „weiterzubilden“.