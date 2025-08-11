Julien Ferrat: Stadtrat will „Swinger-Hochburg“ in Mannheim

Vorträge, Gespräche, Nacktheit – und Sex: Mit dieser Mischung hat der Mannheimer Julien Ferrat fast 30 Menschen nach Südfrankreich geführt. Und nun?
Der „unvergessliche FKK-Swinger-Urlaub mit interessantem Politik-Programm“ ist vorbei – und unvergesslich war es in der Tat. Zumindest wenn man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fragt. Mit seinem extravaganten Ausflug, für den es auch Kritik gab, hatte der Mannheimer Einzel-Stadtrat Julien Ferrat, für Aufsehen gesorgt. Nach seiner Auskunft berichteten Medien aus 30 Ländern über die Reise. Nun zieht der 34-Jährige ein entsprechendes Fazit.