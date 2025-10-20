Julian Schaber von Supp_optimal: Früher kochte er Sterneküche – heute Essen für null Euro aus geretteten Zutaten

Er kocht, was ins Glas kommt: Julian Schaber vom Projekt Supp_optimal bereitet Essen aus geretteten Lebensmitteln zu. Gelernt hat er im Sternerestaurant.
Wovon kriegt ein Lebensmittelretter im Herbst jede Menge? Kürbis. Und im Winter? Kohl. Was er dann daraus macht, das ist die Herausforderung für Julian Schaber. Kürbissuppe wird auf die Dauer langweilig, Grünkohl schauen viele seiner Gäste nur mit Misstrauen an. Julian Schaber ist bei Supp_optimal, einem Projekt der Stuttgarter Bürgerstiftung, als gastronomischer Leiter für die Küche zuständig. Der 34-Jährige entscheidet, was in die Gläser kommt, die bei den Essensausgaben an Menschen verteilt werden, die nicht einfach im Supermarkt nach dem greifen, auf das sie an diesem Tag Lust haben. Für die dieses Glas vielleicht die einzige vollwertige Mahlzeit ist, die sie an diesem Tag bekommen.