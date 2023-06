1 Der Schauspieler hatte 1985 mit der Oscar-gekrönten Romanverfilmung „Zimmer mit Aussicht“ seinen großen Durchbruch. Foto: dpa/Arthur Mola

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Fast ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des britischen Schauspielers Julian Sands bei einer Wanderung in Kalifornien ist der Tod des 65-Jährigen bestätigt worden.









Bei einem vor mehreren Tagen in Kalifornien gefundenen Toten handelt es sich Behördenangaben zufolge um den britischen Schauspieler Julian Sands. Die Leiche sei eindeutig identifiziert worden, teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino am Dienstag (Ortszeit) mit. Die genaue Todesursache werde noch untersucht. Wanderer hatten am Samstag in einer Bergregion sterbliche Überreste gefunden.