Julia Ruhs: Moderatorin aus Ludwigsburg intern angefeindet? Das sagt der NDR

Der NDR fährt sein Engagement mit der als konservativ geltenden Moderatorin Julia Ruhs zurück – aufgrund von internem Widerstand? Wie der Sender auf die Vorwürfe reagiert.
Die Moderatorin Julia Ruhs wird das Format „Klar“ nicht länger beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) moderieren – bei den Folgen, die vom Bayerischen Rundfunk (BR) produziert werden, dagegen schon. Dies teilten die beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten am Mittwoch mit. Einem Bericht der „Welt“ zufolge habe es beim NDR bereits zuvor erhebliche interne Kritik an der Arbeit der 31-Jährigen gegeben, die bei Ludwigsburg geboren und aufgewachsen ist.