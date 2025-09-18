Julia Ruhs: „Klar“- Moderatorin kritisiert NDR: „Für die bin ich zu rechts“

Der NDR setzt die ARD-Sendung „Klar“ ohne Moderatorin Julia Ruhs fort. Sie soll die Sendung künftig nur noch beim BR präsentieren und erhebt schwere Vorwürfe gegen den NDR.
Die Moderatorin des neuen ARD-Reportageformats "Klar", Julia Ruhs, wirft dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) "Intrigen" vor, die zu ihrer Ablösung geführt hätten. "Ich glaube, für den NDR bin ich zu rechts. Für den Bayerischen Rundfunk nicht, die stehen hinter mir", sagte die Moderatorin aus Ludwigsburg am Donnerstag im Podcast "Table Today" von Table Media.