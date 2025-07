Diese Liebe hält: Julia Roberts (57) und ihr Ehemann Danny Moder (56) feiern am amerikanischen Unabhängigkeitstag einen ganz besonderen Meilenstein. Seit genau 23 Jahren sind die Schauspielerin und der Kameramann nun verheiratet - und das Glück scheint ungebrochen.

Auf Instagram teilte der "Pretty Woman"-Star ein intimes Foto, das die beiden beim Campen zeigt. Zu sehen sind ihre nackten Füße vor der Aussicht auf eine malerische Berglandschaft. "Du + Ich = 23", schreibt Roberts schlicht zu dem Bild.

Eine Hochzeit im Geheimen

Am 4. Juli 2002 gaben sich Roberts und Moder das Jawort - und zwar in absoluter Geheimhaltung. Die Zeremonie fand auf Roberts' 82 Hektar großer Ranch in Taos, New Mexico, statt. Ihr Freund und Anwalt Barry Hirsch führte die Trauung durch, während das Paar sich selbstgeschriebene Gelübde vorsprach. Bewusst verzichteten sie auf Blumenkinder, Hochzeitsgesellschaft oder prominente Gäste.

Kostümdesigner Michael Dennison, der Roberts' zartrosa Baumwoll-Hochzeitskleid mit Perlen und handgemalten Blumen kreierte, erinnert sich gegenüber dem "People"-Magazin: "Julia war strahlend glücklich. Diese beiden Menschen sind zutiefst verliebt."

Die Liebesgeschichte der beiden begann am Set des Films "The Mexican", wo sie zusammenarbeiteten. Gemeinsam haben Roberts und Moder drei Kinder: den 18-jährigen Henry und die 20-jährigen Zwillinge Hazel und Phinnaeus.

"Meine Lieblingsperson auf diesem Planeten"

Dass ihre Ehe nach über zwei Jahrzehnten noch immer so harmonisch ist, liegt wohl auch an der tiefen Wertschätzung, die Roberts für ihren Mann empfindet. "Er ist meine Lieblingsperson auf diesem Planeten", schwärmte sie 2015 gegenüber "People". "Ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen... Seine Sichtweise ist wirklich wertvoll für mich."

Auch in den sozialen Medien zeigt Roberts immer wieder ihre Zuneigung. Bereits zu ihrem 21. Hochzeitstag vor zwei Jahren postete sie ein Kuss-Foto von sich und Moder mit den Worten "#truelove #heckyeah #fromhereonout" ("wahre Liebe", "verdammt ja", "von hier an").