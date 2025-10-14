Julia Roberts kehrt mit einem packenden Thriller auf die große Leinwand zurück – und zeigt dabei eine neue Facette ihrer Karriere.
Julia Roberts gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods – und auch mit Mitte 50 bleibt sie eine feste Größe im Filmgeschäft. In „After the Hunt“, dem neuen Thriller von Regie-Star Luca Guadagnino, übernimmt sie die Hauptrolle und zeigt dabei eine Seite von sich, die man so selten gesehen hat. Der Film feiert Ende August 2025 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere und startet am 16. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.