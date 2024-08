Julia Hennig schützt Olympioniken: Bietigheimer Rettungsschwimmerin sorgt für Sicherheit bei Olympia

1 Julia Hennig war auch bei den olympischen Ruderwettbewerben im Einsatz. Foto: /privat

Julia Hennig von der DLRG Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) war eine Woche lang zur Sicherheit der Athleten in Paris im Einsatz. Wie es dazu kam, welche Eindrücke sie bei den Olympischen Spielen sammelte und was dem Fernsehzuschauer verborgen bleibt.











Link kopiert



„Das war alles ein einmaliges Erlebnis für mich“, sagt Julia Hennig. Die 26-Jährige ist Rettungsschwimmerin bei der DLRG in Bietigheim-Bissingen und war bis Donnerstagabend als Lifeguard im Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris. Sie ist laut DLRG-Bundesverband eine von 14 deutschen Rettungsschwimmern und Rettungsschwimmerinnen, die dort zum Einsatz kommen. Hintergrund ist eine Anfrage des französischen Verbands, der die Deutschen um Unterstützung während der Spiele bat.