Getreu ihrem Lebensmotto ‚You only live once‘ hat es die Stuttgarterin Jule Malin gewagt, erstmals bei Germany’s Next Topmodel teilzunehmen. Dieses Wagnis war bisher von Erfolg gekrönt: Malin hat es unter die besten 26 Teilnehmerinnen geschafft und darf damit in das Modelhaus einziehen.

Dass der Titel Germany’s Next Topmodel 2025 für sie nicht alles ist, machte die Immobilienwirtschafts-Studentin bereits im Vorfeld der Aufzeichnungen deutlich, indem sie die Sendung als „ideales Sprungbrett und die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln“ bezeichnete.

Jule Malin bei GNTM

Selbstbewusst teilte sie mit: „Ich bringe alles mit, was ein Model braucht: Größe, Selbstbewusstsein und ein starkes Auftreten.“ Dieses Auftreten war in der ersten Sendung sehr klassisch. Malin trug ein weißes, langärmliges Oberteil und eine dunkle Hose.

Dafür hatte sie sehr bewusst entschieden: „Ich kann mir schon vorstellen, dass viele diese alten, typischen Models vermissen“, so Malin. Sie selbst tue das „auf jeden Fall“. Ein Stück weit fühle sie sich also in der falschen Zeit geboren. Diese Aussagen bekräftigte Malin auch vor der Jury: „Wenn man immer von Diversity spricht, muss man auch die alten, klassischen Rollen miteinbeziehen.“

Heidi Klum fragte die Stuttgarterin daraufhin nach einem ganz und gar nicht klassischen Teil ihres Erscheinungsbilds, und zwar die Tattoos im Halsbereich. Diese stünden für die vier Elemente, so Malin. Die Botschaft sei, das sie alles in sich habe, was sie brauche. Dies sah auch die Jury so, sie ließ Malin eine Runde weiterkommen.

Kristen McMenamy begeistert von Jule Malin

Auch in ihrem zweiten Auftritt wusste Malin Heidi Klum und Co. zu überzeugen: Die 21-Jährige trug für ihren ersten großen Laufstegauftritt ein langes, rotes Kleid, lief damit äußerlich selbstbewusst und fehlerfrei über die Bühne.

Die Jurorin Kristen McMenamy konnte ihre Begeisterung für Malin gegenüber Heidi Klum nicht zurückhalten: „Sie ist heiß. Sie ist gut.“ Klum entgegnete: „Den Walk kann ich mir angucken.“ Nach diesen Worten war das erneute Weiterkommen der Stuttgarterin keine Überraschung mehr.

Jule Malin: Privatleben und Zukunftsgedanken

Jule Malin, 21 Jahre, studiert Immobilienwirtschaft. Als Lieblingsessen bezeichnet sie Sushi, morgens braucht sie einen Earl Grey. Ihr Traum ist es eine Weltreise zu machen und „wirklich jeden Winkel der Welt zu sehen“.

Einen anderen Traum, der auf ihrer Bucket List steht, konnte sie bereits abhaken: Heidi Klum treffen. „Ich verfolge sie seit meiner Kindheit und fand sie immer inspirierend“, betont Malin.

Die Stuttgarterin hofft, in der Zukunft in der Beauty-Branche oder als Laufstegmodel zu arbeiten. Dann könnte sie diejenige sein, die andere Menschen inspiriert.