1 Juice Wrld bei den Billboard Music Awards 2019. Foto: IMAGO / MediaPunch

Der Tod des Rappers Juice Wrld jährt sich bald zum fünften Mal. Die Umstände, die zu seinem frühen Ableben geführt haben, bewegen auch heute noch Fans weltweit.











Der US-amerikanische Rapper Juice Wrld, mit bürgerlichem Namen Jarad Anthony Higgins, verstarb am 8. Dezember 2019 im Alter von nur 21 Jahren. Der plötzliche Tod des aufstrebenden Musikers schockierte Fans weltweit. Doch was führte zu seinem frühen Ableben?