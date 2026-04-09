Jugenfußball: Bundesliga-Nachwuchs beim TB Untertürkheim
1
Insgesamt 35 Jugend-Mannschaften jagen beim TB Untertükheim am Wochenende dem Ball nach. Foto: Baumann

Die Fußballabteilung des TB Untertürkheim veranstaltet an diesem Samstag und Sonntag erstmals den „Easter-Cup“ für U-11-Mannschaften. Auch namhafte Clubs sind dabei.

Der TB Untertürkheim präsentiert am Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr) bei seinem ersten sogenannten „Easter-Cup“ ein Mammutprogramm von 64 Fußballspielen. 35 U-11-Mannschaften aus der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland kämpfen um den Turniersieg. Gespielt wird dabei auf dem Kunstrasen und Rasenplatz, jeweils auf zwei Feldern.

 

Auch Racing Straßburg und der KV Mechelen sind dabei

Neben zwei Gastgeber-Mannschaften sind auch Teams aus dem Umkreis wie der TSV Uhlbach, SV Fellbach, TSV Schmiden und FSV Waiblingen am Start. Doch dem Untertürkheimer Jugendleiter Oliver Schleicher ist es mit starker Unterstützung von Loris Grassi (Turnierveranstalter und Kickers-Jugendtrainer) gelungen, Nachwuchs von Clubs mit großen Namen an den Gehrenwald zu lotsen. Unter anderem sind der SV Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, MSV Duisburg, Wehen Wiesbaden, SSV Ulm 1846, Racing Straßburg, 1. FSV Mainz 05, FC Zürich, KV Mechelen (Belgien) und die Kickers Stuttgarter dabei. „Wir wollten den Verein auch durch ein solches Turnier wieder in den Fokus rücken“, sagt Schleicher, der seit gut einem Jahr mit der Organisation des Turniers beschäftigt ist und dabei von Ebru Hazinedar – ihre Kinder spielen auch beim TBU – tatkräftig unterstützt wird. „Ohne ihre Hilfe hätte ich das nicht stemmen können“, so Schleicher.

Das Endspiel des ersten „Easter-Cup“ beginnt am Sonntag um 15.40 Uhr. Ein Tagesticket kostet fünf Euro, für beide Tage acht Euro.

 