Jugenfußball: Bundesliga-Nachwuchs beim TB Untertürkheim

Auch Racing Straßburg und der KV Mechelen sind dabei

Neben zwei Gastgeber-Mannschaften sind auch Teams aus dem Umkreis wie der TSV Uhlbach, SV Fellbach, TSV Schmiden und FSV Waiblingen am Start. Doch dem Untertürkheimer Jugendleiter Oliver Schleicher ist es mit starker Unterstützung von Loris Grassi (Turnierveranstalter und Kickers-Jugendtrainer) gelungen, Nachwuchs von Clubs mit großen Namen an den Gehrenwald zu lotsen. Unter anderem sind der SV Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, MSV Duisburg, Wehen Wiesbaden, SSV Ulm 1846, Racing Straßburg, 1. FSV Mainz 05, FC Zürich, KV Mechelen (Belgien) und die Kickers Stuttgarter dabei. „Wir wollten den Verein auch durch ein solches Turnier wieder in den Fokus rücken“, sagt Schleicher, der seit gut einem Jahr mit der Organisation des Turniers beschäftigt ist und dabei von Ebru Hazinedar – ihre Kinder spielen auch beim TBU – tatkräftig unterstützt wird. „Ohne ihre Hilfe hätte ich das nicht stemmen können“, so Schleicher.