Spektakulärer Ausbruch aus Weinsberger Klinik So gelang dem Quartett die Flucht aus der geschlossenen Psychiatrie

Am Mittwoch fliehen vier Insassen aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg, am Donnerstag wird einer geschnappt. Die Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach den drei weiteren. Mittlerweile ist auch bekannt, wie den Männern die Flucht gelang.