Jugendturnier in Untertürkheim: Nach Sieg über den FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach jubelt

Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligisten macht beim 13. Attimo-Cup der SG Untertürkheim die Treppchenplätze unter sich aus.
Als Veranstalter selbst von einem tollen Event zu sprechen, findet oftmals wenig Beachtung. Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen. Anders ist das, wenn Außenstehende oder Teilnehmer ein Lob aussprechen. Im Fall des 13. Attimo-Cups der SG Untertürkheim, der am vergangenen Wochenende stattfand, übernimmt dies der TSV 1860 München beziehungsweise dessen sogenanntes Junglöwen-Team. Auf dessen Homepage ist zu lesen: Man habe einen hervorragenden dritten Platz belegt – und zwar bei einer Veranstaltung, die zu den „bedeutendsten internationalen Fußballturnieren für U-9-Nachwuchsmannschaften“ zähle.