Jugendtrend Looksmaxxing: Warum sich junge Männer den Kiefer zertrümmern

Der Neu-Ulmer Extremismusforscher Christopher David hat den Jugendtrend Looksmaxxing untersucht, bei dem junge Männer mit abstrusen Praktiken versuchen, ihr Aussehen zu optimieren.

Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Männlichkeitsgehabe – das alles ballt sich im Internet in der Manosphere, die ihre eigenen Regeln und ihre eigene Sprache hat. Immer neue Bewegungen und neue Gruppierungen entstehen, die aber eines gemeinsam haben: Oft sehr junge Männer suchen nach Identität und Sinn im Leben. Das sogenannte Looksmaxxing reiht sich nahtlos ein. Halbe Kinder sitzen da vor Bildschirmen und halten ihr Gesicht in die Kamera, fragen: Warum kriege ich kein Mädchen ab? Doch es geht längst nicht nur ums Äußere. Der Extremismusforscher Christopher David hat an einer Studie zu dem Jugendtrend mitgewirkt und mit Kollegen die Plattform TikTok durchforstet. Die Wissenschaftler warnen vor einer gefährlichen Entwicklung.

Herr David, was genau versteht man unter Looksmaxxing?

Beim Looksmaxxing geht es vordergründig vor allem um Selbstoptimierung. Da stellen sich vornehmlich junge Männer vor die Kamera und lassen ihr optisches Erscheinungsbild zum einen von selbsternannten Experten, aber auch von normalen anderen Nutzerinnen und Nutzern nach einer festgelegten Attraktivitätsskala bewerten. Ziel ist, auf dieser Skala aufzusteigen.

Sie sagen junge Männer, man könnte auch von Jungs sprechen …

Wir haben es tatsächlich mit einer sehr jungen Nutzergruppe zu tun. Man sieht in den Kommentarspalten bei TikTok zum Thema Looksmaxxing 14-Jährige und auch noch Jüngere, die dort Bilder von sich hochladen und fragen: Hey, gibt es bei mir noch eine Chance? TikTok ist ja generell eine sehr junge Plattform, die Content-Creator und Influencer sind in der Regel nur wenig älter als die Nutzer. Auch beim Looksmaxxing kann man insofern von einem Jugendtrend sprechen, der sich in der Altersspanne zwischen 12 und maximal 30 abspielt.

Wissen die Eltern, was da in den Kinderzimmern abgeht?

Natürlich gibt es Eltern, die den Medienkonsum ihrer Kinder genauer im Blick haben als andere. Allerdings ist der Looksmaxxing-Trend so perfekt getarnt, dass er selbst für sehr bemühte Eltern kaum zu erkennen ist. Wenn ein Vater oder eine Mutter ins Zimmer schaut, sieht das auf dem Smartphone-Bildschirm erst einmal aus wie ein völlig harmloses, motivierendes Fitness- oder Beautyvideo. Dass dieselben Clips als Einstiegsdroge in ein hochgradig frauenfeindliches Weltbild fungieren können, bleibt für Außenstehende völlig unsichtbar.

Welche Motive haben die Influencer?

Wir sehen hier, was wir in der Extremismusforschung in Bezug auf Online-Foren häufig sehen: Es gibt einen kleinen Kern an Nutzern, die eine massive Menge der Inhalte produzieren, konkret: Fast die Hälfte des Contents wird von fünf Prozent der Nutzer erschaffen. Das sind in einer Vielzahl Accounts und Influencer, denen ich vor allem finanzielle Interessen unterstellen würde. Sie nutzen das mangelnde Selbstbewusstsein der Jugendlichen und machen daraus eine Karriere.

Welche Einflüsse sehen Sie neben finanziellen Interessen?

Die Looksmaxxing-Szene speist sich aus verschiedenen Töpfen. Es gibt Einflüsse aus der klassischen Incel-Ideologie, dann kommen aber auch Teile der Red-Pill-Ideologie dazu.

Red Pill? Jetzt geht’s tief in die Subkultur des Internets …

Red Pill ist eine klassische Hauptideologie aus der Manosphere. Da gibt es dann noch verschiedene Stränge. Konsensfähig aber ist der Glaube, dass der Mann in modernen westlichen Gesellschaften mittlerweile benachteiligt wird, während Frauen bevorzugt werden. Dem soll man sich aber nicht einfach ergeben, sondern man soll etwas unternehmen.

Indem man sich aufhübscht?

Ja, denn nur wer attraktiv ist, ist erfolgreich und kann die Zügel in die Hand nehmen. Also muss der Wert auf der Attraktivitätsskala gesteigert werden, um das empfundene Ungleichgewicht im Vergleich zu Frauen wieder auszugleichen.

Welche Einflüsse sehen Sie in der Szene noch?

Dazu gesellen sich als Ergänzung zur Red-Pill-Ideologie Teile aus der Black-Pill-Ideologie. Die Weltsicht hier ist fatalistisch: Der Fortpflanzungserfolg ist komplett genetisch bestimmt, sprich: Wer nicht attraktiv genug ist, um eine Frau für sich zu gewinnen, kann gleich aufgeben. Diese Ideologien wiederum treffen auf eine allgemeine Selbstoptimierungs-Mainstream-Kultur auf TikTok.

Warum fühlen sich Jugendliche davon angezogen?

Jugendliche, die mit Unsicherheiten kämpfen oder erste negative Datingerfahrungen gemacht haben, finden hier Orientierung.

Die Influencer werfen mit medizinischen Fachbegriffen um sich, zeigen Skalen und Schaubilder. Man hat den Eindruck, dem Ganzen soll ein wissenschaftlicher Anstrich verliehen werden …

Es ist ein Klassiker innerhalb der Manosphere-Strömungen, dass man zeigen will: Das ist nicht nur irgendeine Ideologie, sondern das sind harte Fakten, mit denen wir hier umgehen. Da werden dann gern mal wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus dem Kontext gerissen. Es gibt ja zum Beispiel in der Sozialpsychologie den wiederholt bestätigten Effekt, dass Menschen grundsätzlich symmetrische Gesichter attraktiver finden als unsymmetrische. So etwas wird dann als Unterbau genutzt, um daraus ein Ranking zu entwickeln.

Die vorgeschlagenen Praktiken klingen abstrus. Die Jugendlichen sollen das sogenannte Mewing praktizieren, dabei wird die Zunge gegen den Gaumen gepresst. Andere hauen sich mit kleinen Hämmern auf dem Gesicht herum, damit der Knochen bricht und die Kieferpartie markanter wieder zusammenwächst. Das alles, um männlicher auszusehen ...

Das sind absurde Praktiken, die eben vermeintlich helfen sollen, auf der Skala aufzusteigen. Für Jugendliche in Findungsphasen wirkt das aber offenbar anziehend, weil sie eine Lösung für ihre Probleme präsentiert bekommen.

Wollen alle Looksmaxxer auch eine Ideologie verkaufen?

Nein, und das ist auch ein entscheidender Punkt, um dieses Phänomen zu verstehen. Auf diesen Plattformen existiert unter dem Schlagwort Looksmaxxing auch ganz viel Alltagscontent, bei dem es eben nur darum geht, ein bisschen im Fitnessstudio zu trainieren und seine Ernährung zu optimieren. Das ist noch nicht grundsätzlich toxisch. Im selben Becken schwimmen aber eben auch Leute, die einem dazu raten, verschreibungspflichtige Wachstumshormone einzunehmen, die teils krasse Nebenwirkungen haben.

In vielen Videos geht es darum, in Gesichtern nach der perfekten Symmetrie zu suchen. Da wird über den Abstand der Augen oder der Nase zum Mund gefachsimpelt. Das weckt Erinnerungen an die Rassenideologie der Nazis …

Die Looksmaxxing-Szene auf TikTok ist aktuell noch nicht breit unterwandert von rechtsextremen Kräften. Wir sehen aber auch, dass rechte Kräfte anfangen, Looksmaxxing-Hashtags zu benutzen, wohl um die Reichweite der Szene für sich zu nutzen. Es gibt auch vereinzelt Looksmaxxing-Videos, in denen der Hitlergruß gezeigt wird beziehungsweise KI-generierte Videos, in denen Schauspieler in SS-Uniform in typischen Looksmaxxing-Posen zu sehen sind. Generell wird einem der Rechtsextremismus aber nicht direkt ins Gesicht geschleudert, das Ganze soll ja noch massentauglich bleiben. Denn die Zielgruppe ist ethnisch divers. Aus der Forschung zu traditionellen Incelforen wissen wir, dass hier bis zu 45 Prozent der Nutzer keine weiße Hautfarbe haben.

Und die will man nicht verprellen?

Genau. Viele dieser Männer haben das Gefühl, bei weißen Frauen keine Chancen zu haben. Trotz der ethnischen Vielfalt herrscht beim Looksmaxxing aber ein strenges, eurozentrisches Hierarchiedenken, das weiße, westeuropäische Gesichtszüge als das absolute Schönheitsideal definiert. Die Brücke zu weißer Überlegenheit ist also schnell geschlagen.

Influencer wie der deutsche Bramal analysieren auch das Aussehen von verurteilten Sexualstraftätern wie Jeffrey Epstein. Der kommt nicht allzu gut weg: Er kriegt nur eine 3,2 von 10, unter anderem, weil sein Gesicht zu lang sei und er Alterserscheinungen zeige. Dass er einen internationalen Missbrauchsring aufgebaut hat, geschenkt!

Die Influencer aus der Szene würden das natürlich verneinen, aber Looksmaxxing ist zutiefst frauenfeindlich. Schon die Grundannahme ist meiner Meinung nach das Problem, weil Frauen unterstellt wird, eindimensionale Akteurinnen zu sein, die ihre Partnerwahl vollständig vom Attraktivitätslevel auf einer pseudowissenschaftlichen Skala abhängig machen. Da wird dann die Idee propagiert, dass man halt seinen Look verbessern muss, um Frauen dann ausnutzen zu können und sie am Ende ins Bett zu kriegen. Anders als in Incel-Foren, wo Frauenhass bis hin zu Tötungsfantasien hin offen gelebt wird, findet er hier nur subtiler statt, weshalb die Moderationsmechanismen der Portalbetreiber dann eben auch nicht anschlagen, Videos also nicht gelöscht werden. Die Gefahr ist, dass so unter dem Deckmantel von Looksmaxxing potenziell negative Frauenbilder bei jungen Männern verankert werden.

Ihre Studie hat ermittelt, dass frauenfeindliches und potenziell rechtsextremes Gedankengut über das Looksmaxxing in den Mainstream schwappt. Sprich: Wir haben es hier nicht mit einem Randphänomen zu tun …

Im Gegenteil. Wir haben allein im vergangenen Jahr 175.000 Videos mit dem Hashtag Looksmaxxing identifiziert und insgesamt 6,7 Milliarden Views gezählt. Es gibt einzelne Looksmaxxing-Creator, die im vergangenen Jahr über 100 Millionen Views mit ihren Videos gemacht haben. Man kann also auch quantitativ belegen, dass das hier kein Nischenthema ist. Das ist im Mainstream angekommen und im TikTok-Algorithmus fest verankert.

Welche Ansätze gibt es, um gegenzusteuern?

Natürlich gibt es da den Wunsch, dass die Plattformen deutlich besser steuern müssen, was Reichweite bekommt, welche Inhalte quasi massiv geteilt werden dürfen. Als Beispiel: Es gibt den Hashtag Black Pill mit zwei L hinten. Der ist seit 2023 auf TikTok gesperrt und wenn man den Hashtag eingibt, dann kommt ein Hinweis, der sagt: Hey, das wollen wir hier nicht und wir sind gegen geschlechtsbasierte Gewalt. Wenn man den Hashtag Black Pill mit einem L eingibt, dann findet man über das Jahr 2025 aber 7000 Videos. Dann gibt es auch den Hashtag BP, der ebenfalls für Black Pill steht und 78.000 Videos im Jahr 2025 aufweist. Die Szene kann die Regeln der Plattformen also quasi binnen Sekunden umgehen.

Außer an die Plattformbetreiber zu appellieren: Was kann man noch tun?

Es gibt mittlerweile dezidiert psychotherapeutische Projekte für Incels, das wäre ein Weg. Dann müssen wir Eltern noch mehr dafür sensibilisieren, an ihren Kindern dranzubleiben und sich anschauen, was die auf TikTok eigentlich für Content konsumieren. Ist das wirklich nur ein Fitnessvideo oder steckt da auch potenziell toxisches Gedankengut dahinter? Und dann brauchen wir mehr Bildungsarbeit in Schulen und Angebote, die die schädlichen Mechanismen hinter Looksmaxxing für die jungen Leute sichtbar machen und ihnen Alternativen bieten, um sich in einer Zeit, die viele als einzige Megakrise empfinden, zu orientieren.

Haben Sie sich eigentlich selbst mal von einer Looksmaxxing-App bewerten lassen?

Tatsächlich nicht. Ich hatte es zunächst vor, um die Apps umfänglich testen zu können. Das Problem war aber, dass man immer zuerst gelockt wird mit irgendwelchen Gratisversprechen, dann aber ganz schnell ein Monats-Abo abschließen soll. Das war es mir dann nicht wert. Auch, weil überhaupt nicht einsichtig ist, welche Firmen hinter den Apps stecken.

Sie haben trotzdem untersuchen können, wie die Apps funktionieren. Was haben Sie herausgefunden?

Sie sind so angelegt, dass das erste Rating erstmal niederschmetternd ist. Auf TikTok finden sich viele Videos von ganz normal attraktiven Menschen, die von den Apps aber sehr schlecht bewertet werden. Klar, wenn man gleich der Gott ist, muss man ja nicht im Abo bleiben. Das ist aber das Ziel der Betreiber.