Jugendtrauer-Treff Leonberg: „Hier kann man heulen, ohne dass es peinlich ist“

Das Hospiz Leonberg geht neue Wege in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen. Mit einem neuen Konzept richtet sich der Ambulante Hospizdienst in der Trauerbegleitung nun auch gezielt an Jugendliche, die um einen geliebten Menschen trauern. Ziel ist es, dieser Altersgruppe Raum, Sprache und Methoden zu bieten, die ihrer Lebenswelt entsprechen.