Jugendsünde der IBES-Kandidatin: Dschungel-Beichte: Lilly Becker war eine Nacht im Gefängnis

Lilly Becker (48) war schon mal im Gefängnis, wenn auch nur kurz. Das beichtet die 48-Jährige im Dschungelcamp, wie "RTL" vorab verrät. Demnach sprechen die Stars in der nächsten Show (20:15 Uhr, auch via RTL+) über Jugendsünden. Lilly Becker erzählt dabei dem Sender zufolge, dass sie mit Anfang 20 nach einem Streit mit ihrem damaligen Freund mit dem Auto gegen eine Laterne gefahren war. Rundherum sei das Licht ausgefallen, "das Auto war komplett kaputt", sagte sie.

Die Polizei habe sie mit auf die Wache genommen, wo sie weiter auf stur schaltete, wie der Sender über Beckers Dschungel-Beichte berichtet. Trotzig habe sie beim Fotografieren den Stinkefinger gezeigt. Mit dem Ergebnis, dass sie eine Nacht im Gefängnis bleiben musste: "Wie im Kino mit orangenem Jumpsuit".

Während Lilly Becker im Dschungelcamp momentan um die Dschungelkrone kämpft, ist für ihren Ex-Mann Boris Becker (57) das Abenteuer Wildnis unterdessen jäh beendet worden. Bei den Dreharbeiten zur neuen Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" ("Celebrity Bear Hunt") musste der ehemalige Tennisstar bereits frühzeitig das Handtuch werfen, nachdem er sich am ersten Tag das Knie verdreht hatte. Das enthüllte Produktions-Chef Ben Mitchell laut der britischen "The Sun". In der neuen Show werden zwölf Prominente im costa-ricanischen Dschungel ausgesetzt und müssen in der Wildnis überleben.

Boris Becker hatte vor der Show Anspielungen auf seinen Gefängnisaufenthalt gemacht. "Ich habe das Gefängnis überlebt. Jetzt will ich das mit der Wildnis vergleichen. Es geht darum, nicht aufzugeben und wieder aufzustehen", erklärte er im Trailer zur Show. Becker war Ende April 2022 von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2022 kam er schließlich vorzeitig frei.

Boris und Lilly Becker heirateten 2009, 2018 folgte die Trennung. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Amadeus (14).