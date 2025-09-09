Jugendsprache: Das crazy: Drei Floskeln zum Checken fürs Jugendwort-Finale

Jugendsprache ändert sich rasant – und bleibt für Außenstehende oft ein Rätsel. Wer mitreden will, muss sich also updaten. Checkst du?
Wenn bald das neue Jugendwort verkündet wird, dürfte es wieder das eine oder andere fragende Gesicht geben - und vielleicht ja auch den Dialog „Checkst du?“ „Ja, das crazy.“ Beide Floskeln aus dem Alltag der Jugendlichen haben es in die Top 3 für das „Jugendwort des Jahres“ geschafft. Auch der Begriff „Goonen“ ist bei der Finalrunde mit dabei, wie der Langenscheidt Verlag in Stuttgart mitteilte.