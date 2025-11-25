Bei Kontrollen am Montag zeigen Testkäufe in Schorndorf, wie leicht Minderjährige an Alkohol und Tabak kommen – trotz klarer Regeln und Prüfpflichten.

Bei Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) haben nach Polizeiangaben mehrere Betriebe Alkohol oder Tabakwaren an Minderjährige verkauft. Wie die Polizei mitteilt, waren am Montag Beamte des Polizeireviers Schorndorf gemeinsam mit der städtischen Polizeibehörde unterwegs gewesen, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu prüfen.

Dazu setzten die Beamten eine jugendliche Testkäuferin ein, die in Supermärkten, Kiosken und Tankstellen Alkohol- und Tabakwaren erwerben sollte. Bei insgesamt 22 Testkäufen erhielt sie laut dem Polizeibericht in 13 Fällen trotz klarer Vorschriften unerlaubterweise die Ware ausgehändigt.

Zusätzlich stießen die Einsatzkräfte auf einen Automaten, an dem Vapes, also E-Zigaretten, ohne Altersüberprüfung erworben werden konnten. Auch hierzu wurden von der Polizei entsprechende Schritte eingeleitet.

Gegen die betroffenen Geschäfte laufen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das Verkaufspersonal wurde zudem – so die Polizei – nochmals auf die Pflicht zur konsequenten Alterskontrolle hingewiesen.