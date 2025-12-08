Jugendschutz im Netz: Die EU hat zu lange weggesehen

Altersgrenzen für Social Media? Was in Australien eingeführt wird, muss in der EU diskutiert werden, kommentiert Annika Grah. Soziale Netzwerke dürfen kein rechtsfreier Raum bleiben.
Um es klar zu sagen: Der Ansatz in Australien ist radikal. Und er strahlt etwas von Verzweiflung aus. Von Mittwoch an werden Unter-16-Jährige dort per Gesetz von sozialen Medien ausgeschlossen. Plattformen wie Instagram, Snapchat und TikTok drohen empfindliche Strafen, wenn sie dafür nicht Sorge tragen. Auf diese Weise will Australien die Jugendlichen schützen vor süchtig machenden Algorithmen, vor Gewaltdarstellungen, Mobbing und Pornografie. Vergangene Woche haben Plattformen wie Meta begonnen, die Konten junger Menschen zu sperren. Es ist ein umstrittener Ansatz.