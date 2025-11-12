Jugendschutz im Kreis Ludwigsburg: Polizei mit Testkäufern unterwegs – Jugendliche kommen an Alkohol, Vapes und Co.

Die Polizei hat gemeinsam mit Jugendlichen in Markgröningen und Ludwigsburg mehrere Testkäufe durchgeführt. In beiden Städten kamen die Testkäufer an Alkohol und Tabak.
Das Ergebnis? Verbesserungswürdig. So lautet die Bilanz einer Jugendschutzkontrolle, die von der Polizei am Donnerstag in Markgröningen durchgeführt wurde. Gemeinsam mit einer Auszubildenden der Stadt waren sieben Verkaufsstellen geprüft worden, darunter vier Supermärkte, eine Tankstelle, ein Drogeriemarkt und ein Kiosk. Und wie sich herausstellte, war es der 17-Jährigen in der Mehrheit der Fälle – insgesamt in vier Geschäften – möglich, hochprozentigen Alkohol oder Tabakwaren zu erwerben.