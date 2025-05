Ernüchternde Bilanz – Testkäufer kommen problemlos an Tabak und Co.

Die Polizei hat am Dienstag in Ludwigsburg Jugendschutzkontrollen durchgeführt – mit äußerst ernüchterndem Ergebnis. In der Mehrheit der Fälle hatten die jungen Testkäufer keine Probleme, an Alkohol, Tabak oder E-Zigaretten zu kommen.