Jugendrat in Stuttgart: So viele Kandidaten wie noch nie

1 Mitglieder des aktuellen Jugendrats haben für Kandidatinnen und Kandidaten geworben. Foto: Juergen Altmann/Stadt Stuttgart

Für die Jugendratswahl 2025 in Stuttgart sind deutlich mehr Bewerbungen eingegangen als vor zwei Jahren. In fast allen Stadtbezirken kann Anfang kommenden Jahres gewählt werden – nur in einem nicht.











Link kopiert



Die Bewerbungsfrist der Jugendratswahl 2025 ist mit einer positiven Bilanz zu Ende gegangen: Insgesamt kandidieren 442 Jugendliche. So viele Bewerbungen gab es in der fast 30-jährigen Jugendratsgeschichte noch nie. Gegenüber der Wahl vor zwei Jahren erhöhte sich die Anzahl der Bewerbungen um 27,6 Prozent.