Jugendlicher zielt auf Mitschüler: Polizeieinsatz wegen Softair-Waffe in Münchner Schule

Polizeieinsatz wegen Softair-Waffe in Münchner Schule

1 In München kam es wegen einer Softair-Pistole zu einem Polizeieinsatz in einer Schule (Symbolfoto). Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Ein Jugendlicher zielt in einer Münchner Schule mit einer Softair-Pistole auf Mitschüler. Die angerückten Beamten sind schnell zur Stelle. Nun erwartet den jungen Mann eine Anzeige.











Ein Schüler hat mit einer Softair-Waffe einen Polizeieinsatz in einer Münchner Schule ausgelöst. Der 14-Jährige hatte die Waffe am Donnerstagvormittag von einem Mitschüler überreicht bekommen und in einer Toilette auf Mitschüler gezielt, wie die Polizei mitteilte. Zivile Beamte nahmen dem Jugendlichen die Waffe ab. Er wurde wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.