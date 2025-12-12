Jugendlicher starb nicht am Fundort: Toter 16-Jähriger in Bayern: Ermittlungen gegen Mann wegen Abgabe von Drogen
Im Innenhof einer Sozialeinrichtung in Bayern ist ein toter 16-Jähriger gefunden worden. Die Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein 16-Jähriger wurde tot in einem Innenhof in Bayern gefunden. Zwei Männer sollen versucht haben, den Todesort zu verschleiern; Ermittlungen wegen Drogen und Strafvereitelung laufen.

Im Innenhof einer Sozialeinrichtung im bayerischen Ottobeuren ist ein toter 16-Jähriger gefunden worden. Nach Angaben der Polizei in Kempten vom Freitag riefen zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren am vergangenen Samstag den Rettungsdienst, der den Tod des Jugendlichen feststellte. Die Todesursache war zunächst unklar, Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrechen gab es nicht.

 

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht am Fundort gestorben war, sondern einige Stunden zuvor in einer nahen Wohnung. Um dies zu verschleiern, sollen die beiden Männer ihn in den Innenhof gebracht haben, bevor sie den Notruf absetzten.

Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Verdachts der Abgabe von Drogen an den Jugendlichen ermittelt, gegen den 41-Jährigen wegen versuchter Strafvereitelung. Die Wohnungen der beiden Männer wurden durchsucht. 

 