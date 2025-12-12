1 Im Innenhof einer Sozialeinrichtung in Bayern ist ein toter 16-Jähriger gefunden worden. Die Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein 16-Jähriger wurde tot in einem Innenhof in Bayern gefunden. Zwei Männer sollen versucht haben, den Todesort zu verschleiern; Ermittlungen wegen Drogen und Strafvereitelung laufen.











Link kopiert



Im Innenhof einer Sozialeinrichtung im bayerischen Ottobeuren ist ein toter 16-Jähriger gefunden worden. Nach Angaben der Polizei in Kempten vom Freitag riefen zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren am vergangenen Samstag den Rettungsdienst, der den Tod des Jugendlichen feststellte. Die Todesursache war zunächst unklar, Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrechen gab es nicht.