1 Wer zuhause wenig Platz und nicht die entsprechenden Geräte hat, tut sich mit Homeschooling schwer. Foto: picture-alliance/ dpa/Gero Breloer

Auch im reichen Stuttgart leben Menschen mit wenig Geld in beengten Wohnungen. Sie trifft die Pandemie besonders hart, wie die Erfahrungen von drei Jugendlichen und zwei Müttern zeigen. Der Sozialverband VdK befürwortet deshalb Lerngruppen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Irgendwann hat es Nikola S. zu Hause nicht mehr ausgehalten. „Wir hatten ständig Streitereien, ich war komplett überfordert.“ Nikola S. ist alleinerziehend, und ihre Töchter, acht und neun Jahre alt, haben eine Aufmerksamkeitsstörung. Gemeinsam wohnen sie in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Stuttgart. Oft drückt die Mutter den Mädchen aus Verzweiflung ein Handy in die Hand, damit sie kurz durchatmen kann, „aber ich weiß, dass das nicht gut ist“. Die 34-Jährige will es gutmachen, irgendwann wusste sie aber nicht mehr weiter – sie rief beim Jugendamt an.