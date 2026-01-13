Von wegen altbacken: Der CVJM in Flacht ist jung und engagiert – das zeigen Aktionen wie das Christbaumsammeln. Mitmachen kann jeder, unabhängig vom Glauben.
Der Kreis vor ihr ist riesig, deshalb muss Lea Pflüger laut sprechen. Zudem muss ihre Stimme den Wind übertönen, damit die rund 80 jungen Menschen auf der Friedenshöhe sie verstehen können. „Passt auf euch auf“, sagt sie, denn es ist eisig kalt und teils glatt an diesem Januarmorgen. Trotzdem sind zahlreiche Jungschar-Mitglieder des CVJM Flacht gekommen, um die Christbäume im Ort einzusammeln.