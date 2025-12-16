Demütigung in Video: Jugendliche drangsaliert – AfD will Kommunalpolitiker rauswerfen

Ein Video zeigt, wie Jugendliche von AfD-Kommunalpolitiker Philip Steinbeck drangsaliert werden. Die AfD-Landesspitze kündigt Konsequenzen an.
Die AfD will den umstrittenen Kommunalpolitiker Philip Steinbeck aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern nach seinem Vorgehen gegen zwei Jugendliche aus der Partei werfen. Ein Video zeigt, wie Steinbeck die beiden demütigt. „Der Landesvorstand hat sich in einer Sondersitzung mit dem Vorfall befasst und ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Steinbeck eingeleitet“, teilte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm auf Anfrage mit. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet, der auch Szenen aus dem Video veröffentlichte.