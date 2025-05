Jugendkulturwoche in Waiblingen: Workshops, Festival und Raum für Experimente

Im Zeichen noch größerer Mitbestimmung der Jugendlichen findet die 20. Ausgabe der Jugendkulturwoche des Kulturhauses Schwanen vom 7. bis zum 12. Juli in Waiblingen statt. Ein Fest der Vielfalt und Toleranz, das im vergangenen Jahr von „Bunt statt Braun“ in „Wir sind Bunt“ umbenannt wurde. Die zentrale Frage, die schon seit Jahren die Veranstaltung begleitet, ist: In welcher Welt wollen wir zusammen leben?

Die Schulworkshops als Kern

Auch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen im Programm. Der Organisation rund um den Leiter des Hauses, Stefan Kraft, war es wichtig, dass nicht nur Erwachsene etwas für Jugendliche anbieten, sondern die Zielgruppe selbst auch mitbestimmt. So beteiligt sich in diesem Jahr der Jugendgemeinderat aktiv, und es gibt eine Kooperation mit „Jugend goes Zukunft“ aus Fellbach.

Die Schulworkshops bleiben der Kern. Dank der Grundförderung der Stadt und den Partnern kann man diese kostenlos anbieten. Angebote gibt es für alle Klassenstufen von 1 bis 12 oder 13, aber auch für andere Schulmodelle. Pro Jahr nehmen ungefähr 800 bis 900 Schülerinnen und Schüler teil. Für die Grundschulen gibt es die „Vielfalt Games“. Das Angebot wird vom Kreisjugendring organisiert. Es ist eine Mischung aus inklusivem Kennenlernen und Spielaktivitäten. Themenschwerpunkte ab der weiterführenden Schule sind Gruppendynamik, Selbstwirksamkeit oder Demokratie.

Offenes Programm als Experiment

Nachmittags möchte man eine Art Jugendhaus im Schwanen aufbauen, ein „Open You(th) Space“. Neu wird es im zweiten Stock einen Raum geben, in den man einfach kommen und gehen kann – ausgestattet mit Sofa, 3-D-Drucker, Selfiestation, Kicker und Playstation. Ein Betreuer wird da sein, sonst ist es einfach ein Raum, um das Haus und andere Jugendliche kennenlernen zu können. Das offene Programm ist ein Experiment, man rechnet nicht jeden Tag mit 50 jungen Leuten. Es ist okay, wenn immer was los ist und vier oder fünf Personen das Schwanen nutzen, heißt es. Das müsse sich etablieren und entwickeln.

Der Netzwerkabend zu politischen und sozial-kulturellen Themen soll am Montag ein wenig die Woche eröffnen. Alle Interessierten haben hier mit Open-Mic-Charakter vier Minuten Zeit auf der Bühne. Danach kann man sich bei Snacks und Getränken austauschen. Am Mittwochabend gibt es eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl mit dem Motto „Pizza & Politik“, organisiert von „Jugend goes Zukunft“.

Diese soll möglichst niederschwellig sein und nicht abschrecken. Hier wird Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Kandidierenden hergestellt, damit bei politischen Themen nicht nur über die jungen Menschen gesprochen wird, sondern auch mit ihnen. Am Donnerstag wird bei der Jugendkulturnacht gefeiert. In Zusammenarbeit mit dem Wizemann wird es an dem Abend auch ein Awareness-Team geben.

Festival mit Paula Carolina

Am Freitag startet das „We are the Future“-Festival. Hier kooperiert man in diesem Jahr mit dem „Wir sind Bunt“-Schul- und Jugendbandfestival, wodurch dieses auf der großen Festivalbühne stattfindet – mit anschließendem Headliner-Konzert von der national bekannten Sängerin Paula Carolina. Los geht’s am Samstag um 17 Uhr.

Schulbands stehen im Vordergrund, aber man möchte auch ein, zwei andere junge, motivierte Bands mit reinnehmen, meint Sarah Schleehauf von der Popmusic School. Ende Mai sollen die Bands feststehen. Eine Besonderheit wurde schon angekündigt: eine Band mit einem jungen, talentierten Mädchen, das zusätzlich zum Singen auch noch Gebärdensprache macht.

Mehr zur Jugendkulturwoche

Anmeldung

Zu Workshops kann man sich unter http://anmeldung.wisibu.de anmelden.