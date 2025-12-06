Jugendkriminalität: Ludwigsburg muss weiter auf sein Haus des Jugendrechts warten

Der Umbau des Gebäudes in der Alt-Württemberg-Allee hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verzögert. Eine Eröffnung erscheint derzeit frühestens Mitte 2027 möglich.
Bereits im Juli 2019 ist der Beschluss gefallen, im Kreis Ludwigsburg ein Haus des Jugendrechts einzurichten. Solche Institutionen gibt es bereits in zahlreichen anderen Städten im Land. Die Idee dahinter ist, Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe unter einem Dach zu vereinen, um schnell auf Straftaten junger Menschen reagieren zu können. Doch wann in Ludwigsburg das Haus des Jugendrechts eröffnet, ist fraglich.