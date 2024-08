1 Das Haus des Jugendrechts soll Jugendliche vor kriminellen Karrieren bewahren. Foto: dpa/Marijan Murat (Archiv)

Es ist ein Beschluss aus der Aufarbeitung der Krawallnacht im Jahr 2020: Die Stadt Stuttgart bekommt ein zweites Haus des Jugendrechts. Was bislang bekannt ist.











Es wird aktuell viel geklagt über die Zunahme der Jugendkriminalität. Doch es tut sich auch etwas, um die Verhältnisse zu verbessern in der Stadt. Aktuell wird an der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen ein Haus umgebaut und vorbereitet, das als zweites Haus des Jugendrechts in der Stadt dienen soll. Das erste existiert bereits seit 1999 in Bad Cannstatt.