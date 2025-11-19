Jugendkonferenz: „Ich habe Angst auf dem Heimweg“ – Was Jugendliche in Fellbach bewegt

Mehr Licht, sichere Wege, neue Treffpunkte: Im Gespräch mit Bürgermeister Johannes Berner wird deutlich, was in der Stadt Fellbach aus Sicht der Jugendlichen gut läuft – und was nicht.
Kreuz und quer liegen die Rucksäcke im Gang, ein Durchkommen scheint fast unmöglich. Wer es schafft, sich den Weg zu bahnen, steigt über eine Treppe hinunter in die Sporthalle. Es ist laut und lebendig, aber an Aufmerksamkeit fehlt es dennoch nicht: Viele Jugendliche sagen hier zum ersten Mal, was ihnen in Fellbach wichtig ist – und was ihnen Sorgen macht.