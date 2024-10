Der Jugendhausverein Leonberg wird 50 Jahre alt. Gefeiert wird mit einer ausgedehnten Festwoche, die an diesem Freitag beginnt. Veranstaltungen und Konzerte gibt’s in der Beat Baracke und im Treff Warmbronn.

Nach 50 Jahren blickt der Jugendhausverein Leonberg stolz auf eine bewegte Geschichte zurück. Dass es bei den Feierlichkeiten nicht mit einer einzigen Veranstaltung getan ist, versteht sich da wohl von selbst. Die ausgedehnte Festwoche erstreckt sich vom 11. bis 20. Oktober.

Los geht’s an diesem Freitag, 11. Oktober, mit dem 50. Poetry Slam in der Leonberger Beat Baracke. Dieser steigt, wie schon so oft in der Vergangenheit, in Kooperation mit Werner Hollers Kuckucksbühne. Ab 19 Uhr treten dann die Allstars des Beat-Baracken- Poetry-Slams auf.

Am 12. Oktober folgt ab 20 Uhr eines der besonderen Schmankerl in Form des ersten „Hauptkonzerts“ zum Jubiläum. In der Beat Baracke spielen Dr. Aleks & The Fuckers ihren abgedrehten Balkan-Beat, bei dem vermutlich nicht nur ein Sliwowitz ausgegeben wird. Mit dabei sind die Veteranen von One Pint Please, die Durchstarter von Nachbardach sowie Nikra. Der Eintritt ist frei, und der Abend verspricht, ein Treffen alter Freunde und eine Feier der Indie- und Punk-Musik zu werden.

Eine Pause gibt’s danach nicht. Am Sonntag, 13. Oktober, geht es musikalisch weiter mit Grooving Guitar, dem Gitarrenprojekt des Ehrenamtlichen und Jugendhaus-Urgesteins Jo Hauser. Mit über 30 Schülern zeigt er im Treff Warmbronn ab 14.30 Uhr, was man mit Fleiß und Spaß an Musik erreichen kann. Der Eintritt ist auch hier frei.

Unter der Woche folgen pädagogische Angebote. So wird das Jugendhaus am Montag und Dienstag, 14. und 15. Oktober, ganztags im Leo-Center präsent sein. Am Mittwoch, 16. Oktober, veranstaltet der Treff Warmbronn ein Fifa-Spielkonsolenturnier und eine Karaoke-Party. Am Donnerstag, 17. Oktober, gibt es in der Beat Baracke ein Kindertheater für Grundschulen, gefolgt von einem Pizzaabend.

Jugenddisco und ein zweites Konzert im Treff Warmbronn

Am Freitag, 18. Oktober, ist schließlich wieder Party angesagt: Dann verwandelt sich die Beat Baracke in eine Jugenddisco. Ab 19 Uhr heißt es: Musik an und ab auf die Tanzfläche! Auch hier ist der Eintritt frei. Der Samstag, 19. Oktober, steht im Zeichen des zweiten „Hauptkonzerts“, diesmal im Treff Warmbronn. Zuvor lädt der Treff jedoch ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, mit Hüpfburg, Töpferaktionen und Proberaum-Sessions. Das Konzert startet bereits um 17 Uhr mit den Punk-Altvorderen Rhythm & Juice (Ex-Rhythm & Booze), More Colours sowie Steinregen Dubsystem. Der Eintritt in den Treff Warmbronn ist den ganzen Tag über frei.

Ihren Abschluss findet die Festwoche schließlich am Sonntag, 20. Oktober – mit einem Festakt für geladene Gäste in der Beat Baracke.