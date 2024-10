Jugendhandball in Stuttgart: „Team Stuttgart“: Talente im Visier

1 Aaron Burkert (am Ball) ist A-Jugendspieler beim Team Stuttgart. Foto:

Mit aktiver Talentförderung will Team Stuttgart das Vakuum im Jugendhandball der Landeshauptstadt füllen. Das Erfolgskonzept des Vereins dürfte mitunter für Unmut sorgen – ist auf höherem Niveau aber völlig normal.











Frisch AUF! Göppingen, SG BBM Bietigheim, die Rhein-Neckar Löwen – der Südwesten hat so manchen Handballverein zu bieten, dessen Name weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Etwas unter dem Radar schwebt dagegen ausgerechnet die Landeshauptstadt. Stuttgarter Mannschaften sucht man in den obersten Profiligen vergebens, zumal auch der Bundesligist TVB Stuttgart aus Waiblingen-Bittenfeld stammt. Seit einigen Jahren taucht aber im Jugendbereich immer öfter ein Name auf: Team Stuttgart.