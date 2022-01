Jugendgewalt in Stuttgart

Stuttgart - Einen Monat nach der blutigen Auseinandersetzung unter zwei Jugendgruppen am Vaihinger Markt hat die Ermittlungsgruppe „Tuna“ der Kriminalpolizei einen ersten Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen, der ebenfalls im Stadtbezirk wohnt. Am Dienstag setzte ein Richter den beantragten Haftbefehl in Vollzug und schickte den Jugendlichen hinter Gitter.

Die Tatsache, dass die Bluttat vom 10. Dezember letzten Jahres erst jetzt einen ersten Ermittlungserfolg brachte, lässt die mühsame Aufklärungsarbeit der Beamten erahnen. Denn offenbar zeigen auch die Opfer kein größeres Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung der Täter. Dabei hatten die Betroffenen im Alter von 16 und 17 Jahren teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der Verdächtige kommt aus dem Bezirk

Gegen 21.20 Uhr waren zwei Jugendgruppen in der Fußgängerzone am Vaihinger Markt aneinander geraten. Dabei gab es auch mehrere Messerstiche, bei denen zwei 16- und ein 17-Jähriger schwerste Verletzungen erlitten. Von einem nahen Sandwich-Imbiss wurde die Polizei alarmiert, die Angreifergruppe konnte aber entkommen. Zwei der Opfer wurden im Marienhospital im Stuttgarter Süden aufgespürt. Sie waren vom Tatort in einer Stadtbahn zur Klinik geflüchtet, wo sie operiert werden mussten.

Man kannte sich offenbar ganz gut – denn auch der 17-jährige Tatverdächtige stammt aus dem Bezirk. „Er ist bei der Polizei zumindest kein Unbekannter“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn. Es dürfte sich zudem um „keine Zufallsschlägerei“ gehandelt haben, so die Sprecherin. Ob die Auseinandersetzung verabredet war und welche Rolle der 17-Jährige konkret gespielt hatte, das wird weiter ermittelt. Das Netz der Ermittlungsgruppe „Tuna“ hat noch nicht alle dicken Fische in dieser Sache eingefangen.