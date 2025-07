Jugendfußball-Turnier: Überraschungssieger aus der Region und Achtungserfolg für den Gastgeber

1 Die Nachwuchsfußballer von Alemannia Aachen bei der Teambesprechung. Foto: Jule Lorch

Bei der ersten Sommerausgabe des vom TV Echterdingen veranstalteten LG Cups traten zahlreiche namhafte Mannschaften an. Am Ende hatte aber ein Esslinger Team die Nase vorn.











Mit einem Achtungserfolg der Gastgeber und einer faustdicken Überraschung tags zuvor ist das Jugendturnier-Wochenende beim TV Echterdingen zu Ende gegangen.Insgesamt rund 2000 Zuschauer wohnten den Spielen der U11-Nachwuchskicker im Sportpark Goldäcker bei. Das Hauptturnier am Samstag, der LG Cup, fand erstmals in der Sommervariante statt, nachdem der Wettbewerb im vergangenen Winter in der Halle eingeführt worden war. Zum Sieger krönten sich sensationell die Fußballtalente der Esslinger ATB Fußballschule, die sich im Finale gegen den favorisierten 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen durchsetzten.