„Die Krawallnacht steckt noch in den Köpfen“

Jugendforscher zu Unruhen in Stuttgart

1 Jugendforscher Klaus Hurrelmann: „Wer nicht gebildet ist, kann einpacken.“ Foto: imago images/photothek/Felix Zahn

Hängt die Krawallstimmung in der Samstagnacht mit der Krawallnacht vor einem Jahr zusammen? Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann meint ja. Und mit Corona. Für ihn zeigt sich in den Unruhen eines Teils der Jugend „der ohnmächtige Protest der ganz Schwachen“.









Stuttgart - Nach der Stuttgarter Krawallnacht vom 20. auf den 21. Juni 2020 und Ausschreitungen in anderen Städten hatte der renommierte Jugendforscher Klaus Hurrelmann von einem „Brandherd“ gesprochen, befeuert durch den Lockdown. Samstagnacht war die Lage in der Stuttgarter City abermals brenzlig. Wo liegen die Ursachen? Was ist zu tun? Fragen und Antworten.