6 Musikalischer Auftakt zum Draufsicht-Festival: die Sängerin Paula auf der Bühne der Karlshöhe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Freitagmittag gegen 14 Uhr betritt Sängerin Paula die Bühne auf der Karlshöhe. Im Hintergrund: der Fernsehturm. „Die Bühne haben sie wirklich toll platziert, der Hintergrund ist einfach toll, die Aussicht atemberaubend“, sagen Demet und Onur die heute das erste Mal auf der Karlshöhe sind, um das dort stattfindende Draufsicht-Festival zu besuchen. Von Freitag bis Sonntag spielen auf der Bühne mit atemberaubender Aussicht Bands. Im unteren Bereich des Parks gibt es Workshops und sportliche Aktivitäten. Außerdem können die Besucher am Sonntag an politischen Debatten teilnehmen.