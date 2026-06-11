Jugendfarm Waiblingen: Farmhaus vollendet – Freie Grundschule startet nach den Sommerferien

Die Jugendfarm Waiblingen hat endlich ihr Farmhaus. Das dient nachmittags der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vormittags lernen hier bald Kinder ohne Noten und Druck.
Es ist vollbracht: Das Farmhaus der Jugendfarm Waiblingen kann endlich in Betrieb gehen. „Ein Meilenstein“, so formuliert es Peter Beck vom Verein Jugendfarm Waiblingen, der viele Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet hat. Vom ersten Anstoß zur Einrichtung einer Jugendfarm in Waiblingen bis zur Vollendung des Farmhauses hat es ganze 20 Jahre gedauert, zwischendurch hatte der Verein sogar erwogen, den Bettel hinzuschmeißen und aufzugeben.