Jugendfarm Waiblingen: Farmhaus vollendet – Freie Grundschule startet nach den Sommerferien

Die Jugendfarm Waiblingen hat endlich ihr Farmhaus. Das dient nachmittags der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vormittags lernen hier bald Kinder ohne Noten und Druck.

Es ist vollbracht: Das Farmhaus der Jugendfarm Waiblingen kann endlich in Betrieb gehen. „Ein Meilenstein“, so formuliert es Peter Beck vom Verein Jugendfarm Waiblingen, der viele Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet hat. Vom ersten Anstoß zur Einrichtung einer Jugendfarm in Waiblingen bis zur Vollendung des Farmhauses hat es ganze 20 Jahre gedauert, zwischendurch hatte der Verein sogar erwogen, den Bettel hinzuschmeißen und aufzugeben.

Ohne sehr viel ehrenamtliches Engagement, ohne Spenden und die Unterstützung von Gemeinderat und Verwaltung hätte es diesen „Ort der Begegnung, Bildung und Kultur für alle Generationen“ nie gegeben, betonte Peter Beck nun bei der offiziellen Einweihung des Gebäudes. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf bezeichnete das, was im Laufe vieler Jahre aus einer ehemaligen Erddeponie an der B 14 entstanden ist, als „mehr als beachtlich“. Jetzt gelte es, das Gebäude mit Leben zu erfüllen.

Das müsste klappen. Nachmittags wird die Jugendfarm als ein Ort für offene Kinder- und Jugendarbeit genutzt. Vormittags soll sie eine weitere Funktion erfüllen und als Schulstandort dienen. Die in Waiblingen von der privaten „BeYou“-Initiative gegründete Freie Grundschule wird die Räume im oberen Stockwerk des Farmhauses nutzen. Starten soll der Schulbetrieb nach den Sommerferien mit zunächst 20 Kindern der Klassenstufen 1 bis 3, die jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart sowie das Kultusministerium haben das pädagogische Konzept der Schule, die sich die Schwerpunkte „Bildung, Bewegung und Beziehung“ auf die Fahnen geschrieben hat, mittlerweile genehmigt.

Das Schulprojekt hat einen Nerv getroffen

Die ersten Regale sind bereits in einem der Klassenzimmer aufgebaut. In weiteren Räumen werden Lernbüros und eine Bibliothek mit Sofa eingerichtet. Außerdem wird es ein Büro geben, das sich die Schule und der Jugendfarm-Verein teilen. Rund um das Farmgebäude gibt es viel Grün, das Gelände der Jugendfarm ist rund acht Hektar groß. Der Jugendfarm-Verein hält hier Schafe, Kaninchen und Hühner. Auch ein Waldgarten und Hochbeete wurden auf dem Finkenberg angelegt. Das Interesse an der neuen Schule ist groß, die Initiatorinnen um Vanessa Fernandez haben mit ihrem Schulprojekt offenbar einen Nerv getroffen. So melden sich längst nicht nur Familien aus dem Waiblinger Raum: Vanessa Fernandez berichtet von Anfragen aus Urbach und Backnang. „Wir merken gerade sehr stark, wie groß der Wunsch vieler Familien nach neuen Lernwegen und einer anderen Lernkultur geworden ist. Viele Eltern sind bereit, dafür weite Wege zu fahren.“ Auch ein Schulgeld müssen die Familien aufbringen, es liegt je nach Einkommen bei 200 bis 400 Euro pro Monat.

„Die Kinder sollen in unserer Schule im Mittelpunkt stehen, sie selbst sein können und individuell gefördert werden“, fasst es Vanessa Fernandez zusammen. Die Waiblingerin, die als Realschullehrerin gearbeitet hat, hatte die Gründung der Schule Anfang vergangenen Jahres initiiert, weil sie inzwischen vieles, was an Regelschulen Alltag ist, kritisch sieht: Noten und Nachsitzen, Strafarbeiten, das Lernen unter Druck im 45-Minuten-Takt. All das soll es in der „BeYou“-Schule nicht geben. Der Trägerverein ist Mitglied im Bundesverband der Freien Alternativschulen, orientiert sich an Vorreiterschulen, zum Beispiel in Neuseeland. Fernandez betont: „Wie die Schulen im Bundesverband der Freien Alternativschulen bekennen wir uns klar zu demokratischen Werten, Vielfalt und einem diskriminierungsfreien Miteinander.“

Anne Bayha (links) und Vanessa Fernandez vom BeYou-Verein im Obergeschoss des Farmhauses in Waiblingen. Die Räume werden ab Herbst von der neuen Freien Grundschule genutzt, welche die beiden Frauen mitbegründet haben. Foto: Gottfried Stoppel

Besonders groß ist derzeit die Nachfrage für die erste Klasse, es können sich aber weiterhin interessierte Familien für die Klassenstufen 1, 2 und 3 melden. Der Trägerverein der Schule freut sich auch über Bewerbungen von Menschen mit einer Grundschullehramtsqualifikation oder pädagogischem Hintergrund, die sich mit dem Konzept identifizieren können und Lust haben, den Aufbau einer neuen Schule mitzugestalten. „Uns geht es nicht darum, einfach nur Stellen zu besetzen, sondern ein Team aufzubauen, das menschlich und pädagogisch wirklich zusammenpasst“, betont Vanessa Fernandez. Ein besonderes Team für eine spezielle Schule. „Für uns ist die Jugendfarm ein ganz besonderer Lernort. Die Verbindung aus Natur, Gemeinschaft und Lernen passt sehr gut zu unserem pädagogischen Konzept.“

„Für uns ist die Jugendfarm ein ganz besonderer Lernort.“ Vanessa Fernandezhat die „BeYou“-Schule mit aus der Taufe gehoben.

Weil Freie Schulen in Baden-Württemberg ihren Betrieb für die ersten Jahre vorfinanzieren müssen und erst zeitversetzt staatlich gefördert werden, stehen die Schulgründerinnen zudem vor der Herausforderung, ausreichend Geld aufzutreiben. „Genau daran scheitern viele innovative Bildungsprojekte – nicht an fehlender Nachfrage oder fehlenden Familien, sondern an den finanziellen Hürden der Anfangszeit“, berichtet Vanessa Fernandez. Die BeYou-Schule erarbeite aktuell mit der GLS-Bank eine Überbrückungsfinanzierung, unter anderem werden dazu Kleinbürgschaften gesammelt. Diese können Menschen oder Unternehmen aus der Region übernehmen, die das Projekt ideell mittragen und der Bank damit zusätzliche Sicherheit geben.

„Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass eine Bürgschaft zunächst nur eine unterstützende Zusage bedeutet und keine direkte Zahlung oder Investition“, sagt Fernandez. Gleichzeitig suche das Team Unternehmen und Sponsoren aus der Region, die Bildungsprojekte vor Ort unterstützen und gesellschaftliche Verantwortung mittragen möchten. Grundlage dafür ist ein neues Sponsoring- und Partnerschaftskonzept.